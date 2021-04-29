車聯網品牌威潤(6465)股東會順利通過私募案以不超過壹千萬股，每股10元發行，將在一年之內分次辦理。私募對象及其與公司關係符合證券交易法第43條之6規定辦理，應募人以策略性投資人為主，盼引進對公司營運發展策略有助益的策略合作夥伴，以三大藍海市場為目標，提升營運效益並強化市場地位，此外，威潤為激勵員工，留任專業人才，股東會也通過發行限制型員工權利新股50萬股，發行總額共計500萬元。

董事長湯潤(闊)也表示，威潤在研發技術實力、全球通路齊全的基礎下，積極為全世界不同客戶提供優質服務，目前公司瞄準三大藍海市場，分別是日本車廠的車聯網專案、智慧物流車隊管理平台以及工安關懷系統。

展望今年，隨著疫情趨緩，全球市場回溫，威潤與日本大型企業合作的各項ODM專案，正穩定進行中，目前客戶對車聯網應用產品需求強勁，雙方也密切配合，為2022年的量產計畫做準備。

另外，隨著AI與物聯網技術日益發展，突顯車聯網產業發展的重要性，威潤也進一步計畫於今年推出結合AI、影像辨識、雲端運算結合傳統衛星定位裝置的智慧物流車隊管理的軟硬整合解決方案，可望為營收帶來雙倍貢獻，下半年整體營運有望大幅提升。

此外，全球開始重視工安事故引發的相關議題，海內外工作環境特殊的廠區也開始提出對工安關懷系統與相關安全設備的需求，威潤也因過去以來累積的品牌知名度，而有國內業者找上門提出共同研發工安關懷系統，以滿足國內石化大廠的需求，威潤也預計研發出適用於全球市場的工安系統解決方案，有望為營收帶來更多挹注。

(時報資訊)