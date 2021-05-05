五、六月進入各宮廟宗教慶典高峰期，新北市民政局長柯慶忠今表示，近期重要宗教節日包括有19日佛誕紀念日、26、27日的金山二媽回娘家、與6月6日神農大帝聖誕，將加強防疫宣導，目前永和秀和宮繞境活動、萬里靈泉寺、天祥禪寺浴佛法會、平溪觀音巖浴佛節、雙溪慈安宮祝壽祈福法會取消，淡水福佑宮繞境活動、中華人間佛教聯合總會佛教祈福音樂會則延期。其他則改以車巡與縮小規模，並滾動檢討。

柯慶忠指出，民政系統將持續加強防疫措施宣導，並輔導主辦單位落實防疫作爲，建議取消平安餐改以發餐盒方式代替。

除上述取消與延期活動，三重先嗇宮2021神農文化祭、新店太平宮、七張福德宮遶境、淡水清水巖遶境活動（淡水大拜拜）、蘆洲保和宮迎保生大帝回廟遶境、蘆洲陳家池府王爺廟神明開光遶境、蘆洲台北北都帝君堂台北北都帝君南巡進香回駕遶境，都從改以車巡。

另外中和海山宮、中和配天宮、新莊慈祐宮、新店顯應祖師廟、新店咸亨宮、萬里溪底新興宮、萬里保民宮、瑞芳勸濟堂、瑞芳福龍宮、瑞芳威遠廟、瑞芳九玄宮、瑞芳九份聖明宮，活動都縮小規模到500人以下，確保安全。

(中時 )