本土病例暴增找不到感染源！ 侯友宜強烈建議：高危險區普篩、擴大匡列與採檢

中央認為新冠肺炎疫情進入社區感染階段，新北市長侯友宜11日在防疫會議中表示，疫情緊繃找不到感染源，建議中央轉守為攻，把篩檢量擴大，若再有不確定感染源個案，應該針對高危險區域採取普篩才能找到問題，不要怕篩出來是陽性，「不怕找不到，就怕你不找」，建議中央能夠參採。

侯友宜說，不要怕發生，篩出來是陽性才能全面防堵，直到中央中午宣布以前，新北都以為只有蘆洲這一例確診個案，怎麼會突然爆出羅東這些個案， 新北個案足跡也涉及雙北、桃園，這幾個縣市要聯合作戰，一定會跟指揮中心一條心，共同面對共同解決。

侯友宜說，有時候採檢過程中，因當事人記憶不是很清楚，也許在餐會場合只記得碰到幾個人，所謂擴大採檢，就是要把餐會該匡列的人就匡列起來，不是只有他印象所及的人。

侯友宜說，還有確診個案到過的足跡、停留點，只要當時在場，都要擴大匡列採檢，也許會花大家更多時間，但這個時間點把篩檢能量擴大，才能顯現出問題，全力防堵 。

侯友宜說，目前新北這例確診個案有公布3個足跡點，共計匡列115人，有些人可能有記憶模糊等等，但大家不要嫌麻煩，沒法找出感染源，就必須要擴大採檢。

被問到是不是中央防疫不給力，侯友宜強調，中央跟地方都想把防疫作到好，但隨著疫情轉換，必須快速彈性調整不乏，英國變種病毒傳播速度快，除了以往停辦活動與消毒作為，要不要採取攻的方式，主動積極去查，擴大範圍就不會有漏洞，但他只是建議，地方一定配合中央。

【LIVE直播】新北蘆洲新增1例感染源不明 侯友宜緊急宣布防疫升級｜2021.05.11

(中時 )