2020年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，娛樂產業尤其慘澹，市府為此推出娛樂稅減半優惠，自去年12月開始施行到今年6月，但考量減半課徵期間，整體月平均營業額成長達32％，減稅利益也未必能回饋消費者，評估已無延長優惠期必要。

據統計，2019年台北市娛樂稅收為2.68億元，稅收主要來自臨時公演，金額佔總稅收結構3成，2020年因疫情影響，各娛樂營收普遍減少，且中央宣布百人以上集會活動停辦，多數公演延期、取消，全年娛樂稅大幅減少至1.49億，較去年減少近5成，營業額也從128億降至76億，可說直接腰斬。

對此，台北市財政局為減輕娛樂產業負擔，於去年10月21日增訂「台北市娛樂稅徵收自治條例」第5條之1，明定去年12月1日至今年6月30日止，娛樂稅得以減半課徵，估稅收將減少0.57億，該缺口預計以台北流行音樂中心開幕所增加的娛樂稅作為彌補財源。

在減半課徵的前4個月，雖然各娛樂業月平均營業額較2019年減少24％，但已較去年成長32％，顯示娛樂產業已有復甦，部分行業如高爾夫球練習場甚至不降反增。截至今年3月，減少稅收已達0.28億。

財政局指出，全國僅北市因應疫情針對娛樂稅減半課徵7個月，考量整體娛樂業營收成長達3成，且部分業者如高爾夫球練習場、節目餐飲業營收較疫情前佳，如僅就特定業別延長減半課徵，會有公平性疑義。

財政局也分析，電影業營收減少，主因是疫情導致外國強檔大片延後上映，無法吸引消費者觀看，今年小巨蛋、北流等演唱會場次預計比去年增加，未因疫情取消演出，且娛樂稅納稅義務人為消費者，業者只是代收，減稅利益未必回饋消費者，若要再延長優惠期，還須修正台北市娛樂稅徵收自治條例第5條之1，因此不打算繼續減徵。

市議員苗博雅提醒，市府拍板不延長優惠措施，應該和業者先行溝通，讓對方有預期性，讓店家能提前評估營運前景。財政局長陳家蓁也允諾會儘快告知。

(中時 )