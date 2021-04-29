台北市松山警分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入搞破壞，爆發一連串爭議，警紀問題引發各界關注。對此，台北市長柯文哲今（29）日發表談話，強調應先把事情調查清楚再懲處，不要遇到政治壓力就拿底層抵帳。

柯文哲表示，警政一條鞭，局長及分局長的任用、罷免或調換，是警政署的職權，自己也會尊重，但遇到事情還是調查清楚再處分，應把事情的來龍去脈搞清楚再做懲處。

柯文哲說，自己也常去松山分局中崙派出所，因為如果在外面視察遇到交通不便，會暫時停留在警察局，就他認識的基層員警，都奉公守法、很認真做事，因此如何支持警察可以公正執法，才是長官要去思考的。

柯文哲相信大多的基層員警都奉公守法、很認真做事。（示意圖／摘自柯文哲臉書）

昨日柯文哲在臉書提到，近年來警界士氣低落，某種程度也跟警察人事升遷制度的崩壞有關。他今日受訪時對此表示，自己也不想做太多批評，但縣市首長的抱怨也不在少數，像是台南這兩年也換了4個局長，就自己對台南市長黃偉哲的認識，他也不喜歡這樣。

至於懲處，柯文哲強調，在當市長的六年裡這也是自己要改進的地方，「生氣的時候不要下決定」，應該先把事情真相調查清楚，有多少證據講多少話，也不要遇到外面的政治或其他壓力，就要把誰免職、拿底層來抵帳，這不是對一個公務員該有的態度。

(中時新聞網)