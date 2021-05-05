從「松山之亂」、「北投之亂」到歹徒丟蟑螂的「中山之亂」，國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，台灣黑道已經囂張到目無法紀、目中無警，行政院長蘇貞昌表示「對於黑道行為絕不容忍」，但他要請教蔡英文、蘇貞昌，為何可以容忍黑道長年寄生民進黨黨部？

賴士葆指出，台灣黑道已經囂張到目無法紀的地步，公然在餐廳潑灑千隻蟑螂，不管是針對在場的警察局長或是餐廳，黑道剽悍誇張的挑釁行徑已經夠讓人瞠目結舌，這幾天台灣的治安敗壞和黑道猖狂的程度已經可以登上世界奇聞了。

賴士葆說，黑道早已目中無警，看看松山分局之亂，事實證明黑道集體侵門踏戶到警局尋仇踢館施暴，警察閃躲，不敢聲張，只求息事寧人，不只放縱嫌犯，還與黑道握手言歡上演大和解。

他說，警察展現空前懦弱無能，不敢彰顯公權力，警紀渙散低落到連黑道都瞧不起警察。難怪徐國勇在潑蟑事件之後，發文譴責暴力，重申要警方嚴正執法，展現公權力，不讓犯罪逍遙法外，以維護社會秩序與安定。這番話是語重心長，字字珠璣啊，社會大眾都心有戚戚焉，因為松山分局呈現的就是不敢嚴正執法、不敢彰顯公權力、讓犯罪者逍遙法外。

賴士葆說，蘇貞昌表示「對於黑道行為絕不容忍」，但是要請教蔡英文、蘇貞昌，為何可以容忍黑道長年寄生民進黨黨部？8年前，蘇貞昌說：「民進黨雖窮，但更不容黑道染指」，現在民進黨全面執政之後，黑道與民進黨共生共榮，分享資源利益，日益坐大。

他強調，連民進黨自己都承認沒有落實排黑條款，甚至將入黨資格從兩年下修為一年，讓各派系爭相灌水吸納樂於攀附的黑道，讓人頭黨員浮濫。黑道紀律嚴明，利於操作動員，為了拚初選勝出，求助黑道變成必要之惡。換言之，民進黨的公職初選能否勝出，黑道勢力動見觀瞻，握有行政資源的民進黨與黑道關係就這樣水乳交融，密不可分。現在蔡英文要改革，只是當黑道已經成為民進黨組織的一部份，要怎麼傷筋動骨的切割。

(中時 )