儘管承認美國經濟正加速成長，但聯準會周三仍宣布維持其超寬鬆貨幣政策不變。

該美國央行周三決定其短期基準利率仍保持在近零水準，同時每月至少1200億美元的購債規模亦維持不變，此決議符合市場普遍預期。

儘管聯準會已注意到經濟持續增強且通膨正在走高，但基於通膨升溫只是暫時現象的看法，其制定決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）仍一致通過維持現行政策不變，也未釋出很快將做出任何調整的訊號。

聯準會主席鮑爾在會後表示，美國的經濟復甦「不平均，且距離完全復甦仍然遙遠」。儘管他表示未來幾個月通膨壓力可能升高，但這些「一次性的價格上漲，可能只會對通膨產生暫時性的影響」。

鮑爾並表示，現在「還不是時候」討論縮減寬鬆政策，包括購買資產計畫。他並表示，「在我們看到進一步的實質進展之前，還需要一段時間」，重申FOMC在會後聲明中反複使用的句子。

儘管鴿派立場維持不變，但鮑爾在會後記者會上談到金融穩定的話題時表示，他認為目前股市確實存在泡沫，美股應聲走跌。鮑爾表示：「有些人在衡量市場穩定時，會看看股市中正在發生的某些事，而我認為這些事確實反映出了泡沫」。

FOMC會後聲明亦指出，對抗新冠疫情所做的努力已經提振經濟發展，但仍有許多工作要做。受疫情影響最嚴重的產業仍然疲弱，但已有所改善。通膨已經升高，但主要反映暫時性因素。整體金融環境仍然寬鬆，部分反映出支持經濟的政策，以及為美國家庭和企業提供的信貸。

此外，FOMC重申美國經濟改善主要取決於疫情的發展，美國每日近300萬人接種新冠肺炎疫苗，使單日新增病例數已大幅減少。不過，FOMC也表示，這場尚未結束的公衛危機仍將繼續給經濟帶來壓力，經濟前景所面臨的風險依然存在。

在3月會後聲明中，相同的這一句話裡還提及了「就業」（employment）一詞，本次聲明予以刪除，顯示決策官員注意到勞動力市場改善。

Capital Economics首席美國經濟學家Paul Ashworth表示，在會後聲明中，聯準會未暗示該央行正在考慮放緩其購買資產的速度，更別提考慮升息了。

(時報資訊)