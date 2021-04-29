大陸交通運輸部新聞發言人孫文劍29日表示，今年「五一」假期客流量預計達2.65億人次，勞動節假期首日高速公路車流量有望突破6000萬輛，創歷史新高。

孫文劍說，從協力廠商平台「五一」假期旅遊產品預訂情況看，約七成用戶選擇跨省出行；租車訂單量較2019年顯著增長，增幅達126％。

據大陸《國務院辦公廳關於2021年部分節假日安排的通知》，今年5月1日至5日勞動節放假調休，共5天。4月25日（星期日）、5月8日（星期六）上班。

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(旺報 )

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