陸五一假期客流量估2.65億人次 歷史新高 10:332021/04/29 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年大陸「五一」假期客流量預計達2.65億人次。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸交通運輸部新聞發言人孫文劍29日表示，今年「五一」假期客流量預計達2.65億人次，勞動節假期首日高速公路車流量有望突破6000萬輛，創歷史新高。 孫文劍說，從協力廠商平台「五一」假期旅遊產品預訂情況看，約七成用戶選擇跨省出行；租車訂單量較2019年顯著增長，增幅達126％。 據大陸《國務院辦公廳關於2021年部分節假日安排的通知》，今年5月1日至5日勞動節放假調休，共5天。4月25日（星期日）、5月8日（星期六）上班。 Alphabet連兩季獲利衝新高 募資上看10億美元 小紅書拚在美上市 (旺報 ) #五一假期 #客流量 #孫文劍 #車流量 #租車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國維持鴿派不變 台股早盤大漲逾百點 09:202021/04/29 財經 新增研發據點 32.6億 買下遠傳內湖大樓 04:102021/04/29 財經要聞 聯電投資南科 3年1,500億 04:102021/04/29 財經要聞 青島泊港15萬噸油輪遭撞 百萬桶原油恐洩海 影響五一假期 10:212021/04/29 兩岸 《美股掃瞄》聯準會維持政策不變 標普500指數近收平 08:532021/04/29 財經 法說報喜 聯電驚豔 首季每股淨利0.85元 04:102021/04/29 財經要聞 大陸五一旅遊 迎報復性成長 04:102021/04/28 全球財經 兒少保通報創歷史新高 家扶籲終止兒虐 09:062021/04/29 生活 1分鐘讀財經》原物料股輪動 15檔接棒演出 08:232021/04/29 財經 《美股》蘋果業績大噴發 所有產品連2季實現2位數增長 09:272021/04/29 財經 南竿離島旅遊夯 機場單日客運創新高 04:102021/04/28 地方新聞 兩岸熱門新聞 美國民調拜登上台後 美在中受歡迎度大幅下降 - 兩岸 陸航母山東號、兩棲艦海南號 進南海海試演練 - 兩岸 - 旺報 陸載人航太工程踏出第一步 天宮太空站核心艙成功發射 - 兩岸 - 旺報 國台辦警告台灣修憲「勿謂言之不預」 陸委會嗆：我們不會接受 - 兩岸 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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