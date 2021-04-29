日友(8341)在山東日照開始貢獻營運，首季獲利可望成長，第2季在台灣、北京醫療廢棄物處理稼動率回溫帶動，第2季業績表現可望再上一層樓，今年在彰濱二廠、北京潤泰、山東日照等貢獻下，營運將維持成長趨勢。

日友旗下分為四大事業部，其中包括醫療廢棄物處理、事業廢棄物處理、北京潤泰與廢電池回收。日友醫療廢棄物2021首季營收年增逾2成，受惠疫情時代醫療廢棄物處理量增加，整體稼動率將由2020年77%增加至2021年85~90%，營收年增率在15%以上。

日友事業廢棄物彰濱二廠產能利用率呈現逐季增加，首季營收小增，在彰濱二廠產能利用率持續提升，但固化與化學處理小幅衰退交互抵銷下，2021營收可望微增。

另外，在大陸區方面，日友2021年在北京潤泰二廠產能利用率滿載，今年度核准處理量有機會增加之下，再加上山東日照貢獻全年度營收，預期整體大陸區營收可望大幅成長接近7成左右。

日友2021年，在彰濱二廠產能利用率持續提升，山東日照開始貢獻全年度營運，以及北京潤泰二廠貢獻全年度營運，法人預估日友2021年營收可望成長近3成，約落在34億元左右，獲利可望成長1成左右。

(時報資訊)