台股兩大公司一早搶先公布財報，友達首季每股賺1.25元，宏達電則虧損1.25元，早盤雙方股價都同步上漲，隨後獲利賣壓出籠壓回。有網友表示，賺錢公司股價較賠錢公司低逾10元合理嗎？此話題引發PTT股板熱議，有人拿股東會紀念品狂酸，「友達送生米，HTC送公園椅，想也知道HTC比較貼心」。

友達上午公布第1季財報，受惠於面板報價持續上揚，呈現淡季不淡，單季稅後淨利突破百億元，達為118.34億元，季增4成，寫下13年來的單季新高，顯示面板景氣熱度高漲，單季每股盈餘1.25元再寫佳績，單季獲利賺贏過去3年來的一整年。

宏達電首季合併財報營收11.8億元，營業淨損12.8億元，每股虧損1.25元，單季虧損為2018年首季以來最少的一季，營業毛利率從去年第4季27.9%上升至29%。

兩公司財報披露後，早盤股價也跟著反應，友達延續漲勢、最高衝上35.5元，但隨後獲利回吐賣壓殺出，目前小跌0.3%至33.25元；宏達電也同步上漲來到44.45元高點，之後重挫3%至41.8元。

PTT股板網友拋出問題，友達、宏達電首季每股獲利一賺一賠，目前股價卻是兩樣情，賺錢公司比賠錢者少10元左右，這樣合理嗎？

貼文一出，引發大批網友兩極論戰，站在宏達電這邊的人回應，「股價是這樣看還需要上班？」、「你484沒有涼椅懷恨在心」、「宏達電就是在買未來啊」、「宏達電會重返『農藥』（榮耀），友達有嗎？」、「友達利多出盡 宏達利空出盡」、「那你放空了嗎？」、「在公園坐在椅上，生火坎飯，好不好？」。

仍有不少網友看好友達後市，「友達全年eps若5 股票50可能還低估了」、「All in友達 開槓桿開好開滿」、「看老闆是誰」、「難怪投信死命買」。

(中時新聞網)