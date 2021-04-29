基隆市政府斥資3億多元拆除中興國小校舍，並將部份校區改建合併為停車場。（陳彩玲攝）

基隆市政府斥資3億多元拆除中興國小校舍，並將部份校區改建合併為停車場，未來將提供215個汽機車位、40間嶄新教室，29日舉行上樑儀式，基隆市副市長林永發表示，預計年底可以完工，寒假過後將提供師生嶄新且優質的學習環境。

中興國小創立於1961年，位在基隆市早期文教人員最多的信義區，隨著周邊發展，校舍有如陷落在山谷裡，市府指出，在規畫新建校舍工程時，特別配合地形跟環境，把地坪抬升，融入周邊環境，也減少地下室開挖土方。

林永發提及，中興國小新建校舍工程預計年底完工，屆時將有嶄新的40間教室，其中包含普通教室、階梯教室、舞蹈教室和活動場域，提供多元化學習，更突破校地限制，新設百米跑道及環狀散步空間，以及2樓到1樓的大型溜滑梯，師生將有更新穎的教室及更寬廣的使用空間。

至於停車場部分，林永發說，已規畫120個汽車停車格、95個機車停車格，除了提供學校師長停車，也特別規畫家長臨停接送孩子的動線，將能帶來最大公共利益與經濟效益，在種種巧思下，也讓工程獲得「2020國家卓越建設獎」最佳規劃設計類特別獎，未來將是一座美術館級小學。

基隆市政府教育處表示，市政府團隊爭取到國小及幼兒園新建校舍經費約1億6000萬元，加上市府投入約1億5000萬元經費，合計總經費逾3億元，工程包括，拆除使用超過50年的3棟老舊校舍，以及配合校舍改建設置停車場。

教育處進一步指出，這次工程將旁邊圍牆與校園空間整合，解決以往消防車無法進入問題，讓校園空間與社區環境整合在一起，將會要求施工單位務必注意安全及工程品質，並如值如期完工。

(中時 )