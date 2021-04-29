證交所表示，日成-KY（4807）3月19日對子公司Regal Plating Co.,Ltd.新增資金貸與金額達1,000萬元以上且達該公司最近期財務報表淨值2％以上，符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第23款及證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第18款情事，惟該公司延遲公告及輸入重大訊息，已違反上述相關規定，故處以3萬元違約金。
(工商 )
證交所表示，日成-KY（4807）3月19日對子公司Regal Plating Co.,Ltd.新增資金貸與金額達1,000萬元以上且達該公司最近期財務報表淨值2％以上，符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第23款及證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第18款情事，惟該公司延遲公告及輸入重大訊息，已違反上述相關規定，故處以3萬元違約金。
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