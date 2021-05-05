（中菲行接受英國認證機構BSI正式頒發ISO 27001資訊安全管理證書，由總經理邱鈞榮(右三)代表接受。圖／業者提供）

中菲行國際物流集團(5609)近期成功導入備受國際認可的ISO 27001資訊安全管理認證，並於4月29日接受英國認證機構BSI (British Standards Institute)正式頒發證書，高度肯定其自行研發的中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus SystemR)，完整遵循ISO27001高規格的資訊安全管理系統規範(Information Security Management System, ISMS)，實現中菲行50年來為全球客戶戮力堅守，且在數位科技時代中物流系統上日益重要的資安管理服務承諾。

以全球供應鏈管理為基礎，整合商業流程之銷售、操作、會計及財務管理，中菲行透過其專利登記的資料同步方法，有效為複雜的物流運輸專案提高資訊能見度，集團商業智慧科技總監陳立人表示，客戶們來自四面八方，資訊流更是錯綜複雜，致力於提供客戶嚴實、值得信賴與符合業界實務的資安管理服務，中菲行持續將捍衛客戶商業機密視為己任，因此導入具備國際標準的ISO 27001管理政策與程序，在客戶交付信任與機密資訊的同時，以信心與專業認證作為前提。

該集團表示，資訊是攸關企業成敗的重要資產，ISO 27001是一套能幫助企業管理和保護資訊資產的安全管理框架，透過其持續檢視並優化工作流程與管理措施，確保其資訊安全無虞。而中菲行此次在BSI的專業稽核團隊嚴謹把關下，通過驗證並頒發證書，與其客戶將能有效降低業務風險、增加商業信賴度與保護企業永續經營。

面對日益複雜的資安風險與猖獗的駭客活動，陳總監特別表示，ISO 27001的關鍵特色便在於其客戶需不斷地改善管理才能符合標準，因此中菲行將持續模擬與檢視更嚴實的情境，以落實健全的資安管理系統，並精進其運作與韌性，以在今日及未來面對資安風險，特別是在市場環境嚴峻的情況下，展現中菲行對資訊安全防護的重視與決心，與守護中菲行讓全球客戶得以信任的承諾。

(工商 )