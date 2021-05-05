台灣證券交易所每年定期檢討各上市公司產業類別，且配合上市公司於102年改採國際財務報導準則(IFRSs)編製合併財務報表，完成檢核各上市公司有無須調整產業類別，今年計有立益(1443)、大將(1453)、怡華(1456)、艾姆勒(2241)、銘旺科(2429)、敦吉(2459)、東森(2614)、聯鈞(3450)、圓展(3669)、浪凡(6165)及鼎炫-KY(8499)等11家上市公司調整產業類別，自110年6月1日起開始實施。

立益由「紡織纖維」改為「其他」；大將由「紡織纖維」改為「建材營造」；怡華由「紡織纖維」改為「建材營造」；艾姆勒由「電機機械」改為「汽車工業」；銘旺科由「電子零組件業」改為「光電業」；敦吉由「電子通路業」改為「其他電子業」；東森由「貿易百貨」改為「其他」；聯鈞由「其他電子業」改為「半導體業」；圓展由「光電業」改為「通信網路業」；浪凡由「電子零組件業」改為「其他」；鼎炫-KY由「其他」改為「其他電子業」。

(時報資訊)