經營東京迪士尼的東方樂園公司昨天公布2020年度財報，受疫情影響，東京迪士尼遊客不僅創下開園以來新低，全年更虧損541億日圓，是東方樂園1996年上市以來首度出現赤字。

共同社報導，根據東方樂園公司（Oriental Land）公布的2021年3月期連結決算（2020年4月到2021年3月），淨損益虧損高達541億日圓（約新台幣140.9億元），前一期則是收益622億日圓；當期營業額也比前一期大減63.3%，為1705億日圓。

虧損主因是東方樂園公司經營的東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋去年曾因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情休園，入園人數創新低紀錄，兩個園區加起來為756萬人，比東京迪士尼樂園剛開幕的1983年度的993萬人還少。

東方樂園公司表示，現階段還無法推算下一個年度的業績，因此延後發表財測。

(中央社)