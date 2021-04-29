派出所竟出現某藝人？！帥警化身小當家下廚

警界有不少帥哥，就在海山分局埔墘所藏有一名長相酷似藝人的帥警，曾接受媒體訪問的他，有「埔墘楊祐寧」稱號，是板橋地區有名的帥警之一。這回《中時新聞網》聽聞這名員警除了帥，更會燒一手好菜，特別邀請他接受專訪。

警員徐元麒煮破布子鱈魚，這道菜是母親第一次教會他的菜，每吃一次就會想起媽媽。(圖/警方提供)

警員徐元麒，警專33期畢業，從警5年。過去曾上過許多新聞，建了不少功，看似帥酷的外表下，擁有一顆細膩的心。平時最大的樂趣是研究食譜、做菜，其中最令他印象深刻的就是，為了追求女孩子，每日為對方送上一碗黃金蜆補身體。對於外界稱呼他為「埔墘楊祐寧」，他謙虛回答，感到非常榮幸，也表示從小到大，其實比較常聽到大家說他像玖壹壹裡的春風。

徐元麒曾經為了追求女孩子，每日為對方下廚，超細膩舉動擄獲芳心。(圖/受訪者提供)

因應這次受訪，徐元麒特別下廚煮了一道「破布子清蒸鱈魚」，這道菜對他來說意義深遠，是他跟著媽媽學習的第一道菜，每一次吃到這道菜，總會想起母親。由於從事警察工作，休假時間與一般人不同，因此陪伴家人的時間更少了。而他眼中的母親，是個盡心盡力的好媽媽，雖然每天做生意很辛苦，依然堅持每日為孩子下廚，令他相當佩服，期許透過這道菜，傳遞對母親的思念與愛。

(攝影剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)