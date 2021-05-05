許多青少年不管有沒有駕照，剛學會騎乘機車就開始呼朋引伴深夜出遊，有時候可能造成無可挽回的悲劇。馬來西亞近日發生一起30台機車連環撞的交通事故，而肇事者竟是一名18歲的少年，深夜飆車遭警方攔截追逐，太過驚慌而打滑摔倒，連同前方30輛機車一同撞倒的狼狽景象。

根據馬來西亞媒體《今日新聞》（Berita Harian）報導，檳城當地警方在本月2日時收到民眾報案，稱當地高速公路「敦林蒼祐醫生大道」有多名年輕騎士在深夜聚集飆車，造成當地民眾的困擾。南西區警局警司安巴拉甘（AA Anbalagan）表示，警方於晚間10點接獲報案後，便立即派遣附近巡邏警車前往處理。

但沒想到這群少年看到警車後，竟像看到鬼一般倉皇的加速逃離現場，一名18歲的少年還因為太過緊張，在逃逸時不小心滑倒，害前方30多輛機車就像保齡球瓶一樣全部橫倒在道路上，但他們為了避免被抓，即使被撞倒還是趕快爬起來扶起機車離開避免遭到警方攔查，獨留18歲少年在地上痛苦哀嚎，以及幾名來不及跑的騎士，最後被警方通通帶回警局偵訊。

#BHkes Siasatan masih dijalankan sama ada mereka terbabit dengan aktiviti rempit https://bit.ly/3nFqqYp 由 Berita Harian Online 發佈於 2021年5月2日 星期日

事後，這群少年被撞倒的影片也被放到網路上受到網友討論，紛紛留言「這是所謂的花式滑壘？」、「這排機車真的好像保齡球」、「再玩啊！下次可能不是滑倒這麼簡單」、「雖然應該很痛，但影片越看越好笑」、「聲音真的有夠吵」，引發話題。