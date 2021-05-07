警方當場查扣金爐、錢包等贓物。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市一名51歲卓姓慣竊熱中穿女裝出門，昨天居然下半身穿蕾絲內褲、套著黑絲襪行竊，相當引人注目；永康警分局復興所指出，一名民眾昨天到永康兵仔市菜市場購物，因忘了拔鑰匙，結果機車遭竊，警方循著監視器畫面，發現竊嫌的黑絲襪特徵，還穿條蕾絲內褲，一眼認出是涉及永康、新化多起女性內衣褲竊案的慣竊，警方半小時內人贓俱獲，還查出卓嫌酒駕，訊後依竊盜、公共危險罪嫌移送法辦。

永康分局復興派出所昨天接獲民眾報案，因機車「鑰匙未拔」就離開購物，結果車子遭竊，警方掌握卓嫌涉案，獲報後積極追查，30分鐘內就將人緝捕到案，並當場查扣其他金爐、錢包等贓物，警方另也發現卓嫌明顯有酒容酒氣，施以呼氣酒精濃度測試，酒測值已逾0.25mg／l。警方懷疑卓嫌偷車後，又涉及2起竊案，已通知失主出面認領。

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(中時 )