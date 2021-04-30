不敢辦趙介佑？ 吳怡農稱上周才知「趙姓黨員」事件 照程序3天後開除

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒品案，還被爆出北市黨部主委吳怡農也不敢辦他，對此，吳怡農今日面對記者採訪直言，自己恨不得馬上開除趙介佑，但是因為黨內有程序和規定，因此才沒有在昨天開除，按照預期的程序，最快下禮拜一就能開除。

吳怡農今現身回應此案，表示，「我們對於任何影響民進黨名譽的人，我們要做最嚴厲的處分，對於這位趙姓黨員，我們的立場非常清楚，就是盡快開除他的黨籍」，並強調，自己是27號看到新聞才知道「趙姓黨員」所發生事情和過去言論，才知道有這個人，才開始考慮要怎麼處裡，隔天早上通知中央黨部和召開臨時會議，討論如何做出嚴厲處分，如果任何人違背黨紀都要受處置。

當記者詢問為何昨日不開除，要等到下個禮拜才開除，吳怡農進一步解釋，自己恨不得可以立即開除這位黨員，可是身為主委，他沒有權利開除這位黨員；吳怡農表示得知這個消息後，就召開執委會，而執委會也有一致的共識要開除這位黨員，並把這個案子送到評委會，但各位可能不知道，評委會在民進黨的組織架構裡面是非常獨立的機關，評委們和執委們都是黨員選出來的，所以把這個案子送到評委會之後，大家都很支持。

吳怡農指出，但只是黨規有一個條文，任何當事人被處分的時候，需要有3天前被告知的權利，也就是說評委會要調查或是開除一個黨員，3天前要先通知，所以民進黨昨天開了執委會，立即發出通知，所以後天就是禮拜一，預期就可以走完程序。

趙介佑爆警局見入監友「嘻笑拍照還po網」 北投分局被記者問話啞口無言

(中時新聞網)