聯準會（Fed）主席鮑爾多次重申通膨僅是暫時，壓抑美債殖利率月高檔回落，激勵4月各類債券型基金表現，尤其歐洲高收益債基金受惠歐元升值，當月平均上漲1.05％，績效表現居冠，美國及環球美元平衡混合基金分別上漲0.89％及0.39％居次，反觀高評等美國政府債基金，在景氣及企業獲利強勁復甦下較不受青睞，平均下跌1.42％、表現墊底。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，在持續增長和適度通貨膨脹的支持下，全球股票的表現潛力大於全球債券，政府債券的表現潛力較低，但後續市場並非一帆風順，多元化的投資組合，股票及債券的平衡搭配，為實現收益目標的最佳策略。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣債市去年歷經疫情、今年美國公債殖利率彈升衝擊，卻逆勢表現優異。主要因具有四項獨特優勢，一是波灣為全球主要富裕的區域、政府負債壓力低於其他地區。今全球主要國家央行印鈔救市、財政部大肆舉債支出時，波灣政府仍嚴守傳統的財政撙節政策。

其次是波灣國家積極進行經濟結構改革，欲降低對能源的依賴，產業朝多元化發展。三是全球投資專業機構甚少著墨於波灣國度，潛藏許多機會未被挖掘。四是2020年底波灣債市佔新興市場主權債、企業債的權重分別提高至二成、一成，但全球投資機構對波灣債仍屬低配置狀態，意謂未來資金還有很大的流入空間。

(工商 )