英特爾計畫投入200億美元，將於亞利桑那州興建2座晶圓廠，展開晶圓代工業務，為其他公司生產晶片；據以色列媒體《Globes》報導，英特爾宣布計畫將投資2億美元（折合約56億新台幣），在以色列海法園區增設研究中心。

英特爾執行長季辛格Pat Gelsinger下周將前往以色列進行考查，並且宣布其在當地興建研究中心的計畫，「英特爾將聘請硬體工程師，從學生到經驗豐富的工程師都將是招聘核心。」

新的研究中心將興建在英特爾於海法MATAM科技工業園區內現有建築的附近，佔地70000平方公尺，將結合辦公室和居家，並預估容納6000名開發人員。

英特爾在以色列公司為當地最大雇主，僅次於以色列公共部門，英特爾以色列公司已擁有1萬4千名員工，包括7千名開發人員、4千9百名生產人員和2千1百名員工。

除了英特爾，多家科技巨頭傳出早已在以色列開始布局。蘋果和亞馬遜於以色列開展晶片研發；微軟於1年多前秘密增設研究中心；谷歌更挖角英特爾前高階主管，於以色列開發戰略晶片；FB也宣布成立晶片設計中心。

(中時新聞網)