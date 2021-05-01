前行政院院長江宜樺。(取自江宜樺臉書)

國立中正大學傳出有1名教師及3位學生與確診個案同桌共進晚餐，目前4人皆已接受居家隔離，學校也啟動防疫機制，立即進行全校消毒機制。後來有學生在臉書社團貼出19堂選修課，請學生暫時不要參加社團活動，名單中竟有前行政院長江宜樺。對此，江今(1日)在臉書回應，「一早就接到許多簡訊，非常感謝朋友們的關心，我平安無事」。

江宜樺提到，「我們會遵照學校規定，改採線上教學兩週，並注意自己的健康狀況。這波疫情來得比較猛，希望大家都能保持平安健康。天佑台灣。」

另外，中正大學也在學校官網發布緊急重要公告，提到4月30日傍晚接獲衛生單位來電表示，本校有與確診者近距離接觸者，目前已進行居家隔離，期盼平安健康地度過檢疫期。

校方提到，已經啟動防疫機制，處置方式分別是針對居家隔離個案過去一週活動地點，立即進行全校消毒機制、居家隔離的課程改採遠距教學，教務處將統一公布相關課程資訊、開始啟動全校量測體溫與全校戴口罩策略、全校師生均要進行自主監測14天(至5月14日止)。

嘉義縣長翁章梁今也在臉書表示，「中正大學一名教師、三名學生及嘉義民宿老闆及老闆娘與確診者接觸一事，目前皆已入住防疫旅館。六位接觸者的喉頭採檢（PCR)結果呈現都是『陰性』，也就是目前結果呈現都沒有問題。」他提到，衞生局也與中正大學就防疫升級一事保持連繫，目前雖然疫情平穩，但並未解除疫情，提醒大家還是要打疫苗、戴口罩及保持安全距離。

一早就接到許多簡訊，非常感謝朋友們的關心，我平安無事。 我們會遵照學校規定，改採線上教學兩週，並注意自己的健康狀況。 這波疫情來得比較猛，希望大家都能保持平安健康。 天佑台灣。 由江宜樺發佈於 2021年4月30日 星期五

(中時新聞網)