110學年度四技二專統一入學測驗今(1)日登場，計有8萬8310人報考，受到新冠肺炎疫情影響，考生必須配合量體溫、全程戴口罩入場。(趙雙傑攝)

110學年度四技二專統一入學測驗今(1)日登場，計有8萬8310人報考，受到新冠肺炎疫情影響，考生必須配合量體溫、全程戴口罩入場。(趙雙傑攝)

110學年度四技二專統一入學測驗(以下簡稱統測)今(1)日登場，計有8萬8310人報考，受到新冠肺炎疫情影響，考生必須配合量體溫、全程戴口罩入場，並且不開放家長陪考。

統測今日考試科目共3科，依序是上午10時20分「專業科目（二）」，下午1時30分「國文」，下午4時「英文」。

技專校院入學測驗中心表示，今年統測仍不開放一般生親友陪考，由集體報名學校組成陪考服務人員，考生如有發燒或呼吸道症狀，安排在防疫試場應試；考生在試場內用餐時，應向陪考人員領取用餐隔板，而居家檢疫和自主健康管理的考生，安排在隔離試場應試，搭乘防疫車隊前往試場。

教育部長潘文忠則在個人臉書發文，勉勵考生，並呼籲考生家長放心，雖然不開放陪考，但考生服務隊會提供最貼心服務，落實最高防疫標準，保護每名考生。考生難免壓力大或緊張，考生爸媽可以多陪伴、多給予支持。

(旺報 )