阿璞在演唱會場外配合實名制登記。（讀者提供）

八三夭送花籃祝賀。（寬宏藝術提供）

蔡黃汝連續2年參加讚聲系列演出，7日舉辦「我們一起談過的那場戀愛」演唱會，特別邀請李玖哲擔任神秘嘉賓，現身合唱〈圍牆〉，令滿場粉絲大喊「驚喜」，是保密到家的蔡黃汝為歌迷送上的大禮。她今在台上感謝現場觀眾支持：「既然你們都買了門票，我沒有提供餐點，那你們就大聲地唱、唱到飽好嗎！」而她的男友八三夭主唱阿璞今不僅買票力挺，戴著帽子及口罩低調現身，進場前配合防疫進行實名制登記，八三夭更送上花籃祝賀演唱會「順利開花結果」。

許久不見歌迷，聊起這段期間心情，蔡黃汝說：「這中間可能很多人都會遇到生活上的關卡、工作上的阻礙，或是感情上遇到很多不滿意的，不過沒關係，我們都還有彼此，謝謝台下的每個你帶著我前進。」

蔡黃汝此次全心投入演唱會選歌，每天都與團隊討論曲目，備戰期間她還接下《飢餓遊戲》主持棒，高強度的工作讓她非常焦慮，身體勞累加上感冒，開唱前她一度擔心表現不如預期，直到彩排完才終於安心，「第一次遇到樂手老師們聽到我歌聲，會自動點頭沈浸在音樂中，就覺得很開心有感染到大家」。

(中時 )