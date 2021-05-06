技專校院招生委員會聯合會自今天起至5月12日17時止，受理110學年度四技二專技優甄審入學招生報名費繳交及資格審查登錄申請。今年共有71所科技校院及大學，提供865系科(組)、學程、5694個技優甄審招生名額。

技專校院招生委員會聯合會表示，本招生不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高級中等學校畢(結)業生或具同等學力之學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝及技術士職種(類)」者均可報考。

今年四技二專技優甄審入學招生採個別報名方式辦理，先繳報名費後再辦理資格審查，考生須先至110學年度四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統／資格審查登錄系統」取得報名費繳款帳號，於5月11日24時前完成報名費繳交，並於5月12日17時前完成資格審查資料登錄，，登錄完成後於5月12日前以限時掛號郵寄資格審查相關資料。

聯合會將於5月20日10時公告資格審查審查結果，通過資格審查考生須於5月26日17時前，至聯合會網站報名系統完成選擇報名甄審校系科(組)、學程，考生最多可報名5個校系科(組)、學程，並於5月27日前，以限時掛號郵寄指定項目甄審費用之匯款證明影本及備審資料至所報名甄審學校。

聯合會提醒考生，考生如受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，可至聯合會網站下載並填具「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響專案申請生特殊需求申請表」，於第二階段須到校參加指定項目甄審前向本會提出申請，經審查通過者，始具專案考生資格，相關資訊可至聯合會網站（https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／enter42／skill／）的「防疫應變專區」查詢。

(中時 )