諾富特飯店群聚案延燒，也帶動了民眾接種疫苗的情形。根據中央流行疫情指揮中心統計，昨日國內新增3690人接種疫苗，其中自費疫苗1908人、公費疫苗1782人。下周一起，指揮中心將進一步開放第1至第3類公費對象同住者接種疫苗，呼籲符合公費條件者踴躍接種，及早獲得保護力。

近期諾富特飯店群聚案延燒，至今累計20人確診（含飛澳確診機師），指揮中心也多次呼籲民眾踴躍接種疫苗。根據統計，昨日接種疫苗的人數共有3690人，其中自費疫苗1908人、公費疫苗1782人，共累計5萬7884人完成接種。

發言人莊人祥表示，昨日接種疫苗的人數創下疫苗開打新高，上一次接種新高的時間點落在上周五，也就是4月23日，研判原因與華航、諾富特飯店疫情有關，另一原因則是許多人都會選在週末前接種，因此禮拜五的接種情況都會較好。

莊人祥表示，下周一起，指揮中心將擴大公費疫苗接種對象，第1至第3類公費對象，如醫事人員、防疫人員、高風險工作者的同住者也能接種疫苗。

指揮中心提醒民眾，接種疫苗可減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗，呼籲公費對象者踴躍接種，及早獲得保護力。

(中時 )