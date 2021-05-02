勞動部要求人力銀行，全面下架刊登赴大陸就業職缺資訊，違者最重罰500萬元，消息曝光後，引發各界關注。國民黨立委賴士葆1日在臉書質疑，「政府真的有這麼大嗎？大到可以剝奪人民獲得資訊的權利？「然而蔡政府寧願鎖國，把所有的人都閉鎖，這就是愛台灣嗎？」

勞動部近日與經濟部、陸委會等部會開會，認定即使受僱在我國公司外派至大陸職缺也不得刊登廣告，刊登將涉及違反兩岸人民關係條例34條、違者最重可罰50萬元；而人力銀行、獵人頭公司如果協助企業招募人員赴陸就業，則涉違反兩岸人民關係條例35條，最重可處500萬元。

賴士葆1日在臉書貼文提到，勞動部發文給人力銀行，下令不可協助企業在台招募人才到大陸工作的廣告，違反者重罰500萬元，此事引發他質疑「政府真的有這麼大嗎？大到可以剝奪人民獲得資訊的權利？剝奪人民到大陸就業的機會」。

賴士葆直言，「在國際社會人才是流動的，很多人在這裡沒有機會發揮，但是在另一個舞台可以找到工作，實現夢想，發揮所長，然而蔡政府寧願鎖國，把所有的人都閉鎖，這就是愛台灣嗎？」有網友則是留言表示，「只要環境沒改善該走的人還是會走」、「如果台灣薪資高機會多，誰會想離鄉背井去海外工作?」「勞權惡化，人才像難民，只好逃難」。

勞動部發文給人力銀行，下令不可協助企業在台招募人才到大陸工作的廣告，違反者重罰500萬元。政府真的有這麼大嗎？大到可以剝奪人民獲得資訊的權利？剝奪人民到大陸就業的機會。在國際社會人才是流動的，很多人在這裡沒有機會發揮，但是在另一個舞台可以找到工作，實現夢想，發揮所長，然而蔡政府寧願鎖國，把所有的人都閉鎖，這就是愛台灣嗎？ 由賴士葆發佈於 2021年5月1日 星期六

(中時新聞網)