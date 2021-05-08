中央選舉委員會昨(7日)表示珍愛藻礁、反萊豬與公投綁大選3件公投案，都已跨越成案門檻。不過，民進黨籍立委蘇巧慧等人最近提案修改《公民投票法》，引發國民黨立委鄭正鈐昨痛批，「蔡政府表面上珍惜與民眾溝通的機會，實際上卻把公投當成影響執政的毒瘤，欲除之後快，大搞兩面手法。」

鄭正鈐7日在臉書寫下，今年8月公投日、4個公投案即將登場，但蔡政府不但不敢面對民意，更害怕民意的反撲造成執政的威脅，想方設法要扼殺公投，蔡英文曾說公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會，但執政黨的立委卻積極運用修法手段，提高公投門檻，該修正草案要求不合格數若超過3萬人，公投就不成立。

鄭正鈐批這項提案，除了阻擋民眾參與連署之外，只要有心人士刻意假冒3萬份連署，就可以輕易否定公投連署，蔡政府表面上保留公投的殼，實際上卻是直接砍掉公投。他提到，「民進黨2003年全力支持公投綁大選、2017年蔡英文還一手主導下修公投法門檻。但2018年公投與九合一選舉的結果，讓民進黨嘗到苦果，便再次修法，廢除公投綁大選。」

鄭正鈐認為，「蔡政府打著民主旗號卻直接背叛民主，愈是恐懼公投，就愈是凸顯執政的心虛。不敢面對民意，那就等著民意的反撲。」

(中時新聞網)