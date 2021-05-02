勞動部要求人力銀行，全面下架刊登赴大陸就業職缺資訊，違者最重罰500萬元；對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪舉例，他自己學生很多都是用非台灣人力銀行網站找海外職缺，少數鬼混才用台灣人力網站，包譏諷勞動部，此舉根本只是假裝在做事。

包正豪上月30日在臉書發文表示，先不討論為什麼以前勞動部不嚴格管制，只談一個很務實的問題，勞動部的管制到底有沒有用？勞動部「依法禁止」工作地點在大陸的職缺在台灣的人力銀行網站曝光，目的是避免人才流失，還特別指名半導體產業。

對於勞動部舉動，包正豪認為，「如果能夠有效避免人才流失，那勞動部的舉措就是有用的，但如果無法有效避免，那勞動部是依法作廢事」。包正豪更舉例表示，自己上週留給講座課程選修學生的作業就是：到非台灣網站去找工作地點在海外的職缺，選修人數110人，有繳交作業的有100人，其中鬼混用台灣人力銀行網站找的有17人，其他83人都成功地從其他國家人力資源網站找到職缺。

包正豪譏諷，勞動部要確認「禁止在台灣人力銀行網站刊登職缺，能否有效阻絕人才外流」，這個「夢想」要實現的唯一可能是：職缺訊息僅能透過台灣人力銀行網站獲得。所以，勞動部在幹嘛？勞動部在假裝做事。包認為，勞動部該做的事情是，先確定政策目標，避免人才流失，然後檢討現行法規能否實現這個目標，再來進行法規修正和調整。

許多網友也在其po文底下留言表示，「還有獵人頭公司，不需要自己找就上門邀請」、「去美日的管不管，老百姓要追求好工作自由都沒了嗎？大法官得釋憲」、「真的是笑話，一兩百萬台商都管不了了」。

(中時新聞網)