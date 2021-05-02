屏東慈鳳宮今年復辦「躦轎腳」後的首日即吸引千人搶躦，為此，廟方將活動時間延長至4日媽祖生，方便祝壽信徒躦轎消災祈福。（謝佳潾攝）

屏東慈鳳宮今年復辦「躦轎腳」後的首日即吸引千人搶躦，為此，廟方將活動時間延長至4日媽祖生，方便祝壽信徒躦轎消災祈福。（謝佳潾攝）

三月瘋媽祖，屏東慈鳳宮不遶境也掀「躦轎腳」熱潮，行之有年的定點躦轎腳是信徒的年度大事，去年因疫情停辦嘆聲四起，使得今年復辦後的首日即吸引千人搶躦，為此，廟方將活動時間延長至4日媽祖生，方便祝壽信徒躦轎消災祈福。

慈鳳宮是屏東三大廟宇之一，也是屏東人主要的媽祖信仰中心，除分靈超過百尊外，媽祖的義子義女也有逾千人，而早年每次出巡遶境更是吸引大批信徒跪拜搶躦轎腳，信徒相信只要躦過媽祖的神轎，就能消災解厄、祈求平安。

但至近10年來，廟方漸漸將活動經費轉移做公益，遶境次數也因此逐漸減少，進而影響到信徒躦轎腳祈福的機會。對此，廟方發現信徒對躦轎腳的渴望，在請示媽祖後，從2013年起年年在媽祖生日（農曆3月24日）前後在廟內舉辦「躦轎腳活動」。

此後，慈鳳宮雖沒舉辦媽祖遶境，但會請媽祖坐上神轎定點擺放廟內供信徒躦轎腳，而這也成了廟方與信徒間的年度大事，每年都吸引逾千人參與。但去年因疫情影響停辦，信徒聞訊後都不禁喊可惜，而今年如期舉辦後，首日就吸引千人搶躦。

慈鳳宮總幹事鄭宇伶指出，經請示後，今年的躦轎腳活動訂在1、2日，也就是媽祖生（4日）的前2天，但因信徒踴躍、延加上還有其他人喬不出時間來，因此再經請示後，決議將活動再延2天，也就是到媽祖生當天，方便信徒祝壽兼躦轎腳。

(中時 )