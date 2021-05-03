新北40歲已婚張姓推拿師，結識求診的16歲高中女生，竟把對方拐到摩鐵，聲稱她是「前世女友」，藉口2人「再續前緣」撫摸她身體、胸部。高院依強制猥褻罪判張徒刑10月。被害人因身心受創，只要跟年紀大的男性講話，就會焦慮抓傷自己，申請犯罪被害補償，台北地檢署審議補償20萬1000元，將向張男追償。

檢警調查，少女2017年5月到中醫診所進行推拿及整骨治療，認識張姓推拿師。張傳訊噓寒問暖，數次邀約少女出遊，少女2018年8月19日，徵詢外婆同意，與張男出遊。

不料張藉口下雨，騙少女到摩鐵躲雨，撫摸少女身體、胸部，過程中張對少女說，「妳是我的前世女友，因車禍過世，我很傷心」要求少女跨坐在他腿上，因前世女友生前也這麼做。

事後張一再傳訊給少女，「前世今生，今生就讓我們一起續前緣」少女驚嚇不己，求助老師並提告。

一審依強制猥褻罪判張10月徒刑。張認為判太重，提上訴；另檢方則認為張誣指少女逼他離婚，惡性重大，量刑過輕，上訴高院求重判。但高院駁回雙方上訴，仍判張男徒刑10月。

事後被害人向北檢申請性侵害犯罪被害補償，指她因遭張猥褻，需長期看心理醫師及諮商，課業一落千丈，無法專心上課，甚至看見人群會害怕，緊張，甚至做惡夢驚醒，跟年紀大的男性講話，會焦慮抓傷自己。北檢審議後，補償她精神慰撫金及醫療費用共20萬1000元，將向張男追償。

(中時 )