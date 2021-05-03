在夜店常會遇到想搭訕的心儀對象，但不免碰到尷尬場面。活躍在PTT八卦版的知名變裝網友PO文，指日前穿連身短裙去夜店，被一名年紀不到20歲的男子攀談，下一秒便拉著他到角落，手也開始在他身上游移，摸到下體時才發現他是個貨真價實的男生，嚇得小鮮肉飆了一句國罵，逃離現場。

原PO日前於PTT八卦板發文表示，某日穿著粉紅連身短裙去夜店，與朋友在吧檯飲酒時，一名看似不到20歲的男子向她搭訕，沒想到，下一秒男子就拉著原PO的手到夜店的角落，他話都還來不及說出口，對方就急忙環抱住他，把嘴唇貼上來，但當對方想要進一步時，原PO表明自己是男兒身，男子一聽突睜大雙眼，用驚恐的眼神看著他，空氣瞬間凍結，此時原PO笑說，「我剛剛就想跟你講了，可是你都不給我機會講。」

只見男子神情緊張，用顫抖的聲音說，「我不知道你是男的」，原PO為證明自己說的是事實，表示可以摸一下，對方摸完忍不住飆國罵「XX娘，比我還大」接著就逃離現場，原PO搞笑地表示，「這是他最後對我說的7個字，我就失望的回家了」。

貼文曝光後，一票網友笑翻留言「對不起我笑了，看來去夜店不亂搭訕是對的」、「你嚇到弟弟了啦！要負責」、「見識到了什麼叫知『男』而退了」、「求弟弟的心理陰影面積」。

(中時新聞網)