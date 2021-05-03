台北市長柯文哲3日指稱桃醫跟防疫旅館都是犯下未分艙分流的錯誤，且認為機組員未打疫苗不該採雙標，桃園市長鄭文燦對此表示，桃園自己管理的防疫旅館都有落實分艙分流，機組員是採不同檢疫模式，由民航局負責，管理上有無缺失，要由中央流行疫情指揮中心會同民航局和華航去檢討，重新啟用前也應重新檢視。

鄭文燦說，諾富特飯店是由民航局負責指定為外國籍航空公司以及華航機組人員的檢疫場所，兩者的檢疫方式也不太一樣，華航的機組員最早要檢疫7天、後來縮短為3天，外籍航空公司的機組員則是採取「過境而不入境」的方式，從專用通道搭乘防疫車隊到達諾富特飯店，所以兩者本來就應該分流。

鄭文燦強調，分艙分流本來就是需要完全落實的管理方式，所以桃園因應諾富特淨空計畫，提供3個防疫旅館給民航局來使用，其中2個給外籍航空公司、1個給華航，他提到桃園管理防疫旅館很有經驗，已經實施1年多，一定會落實分艙分流，所有機組員必須待在房間、不得到餐廳、更不得有各種交誼活動。

「諾富特未來啟用要更嚴格！」鄭文燦說，過去華航諾富特飯店在管理上是否有缺失，要由中央流行疫情指揮中心會同民航局以及華航公司去檢討，檢視分艙分流的措施是否完善，他也認為將來要重新啟用的時候，對動線管制、人員管制要有更嚴格的方案，才能夠重新啟用。

鄭文燦指出，市府提供3個防疫旅館是暫時方案，諾富特淨空、消毒完畢後，需要靜置一小段時間才能夠再行啟用，啟用點要更嚴格，他認為機組員將來還是要留在民航局指定的處所比較適宜，因為機組員是採取特殊方案，不像普通入境旅客檢疫14天由地方政府負責，民航業機組員有不同的檢疫模式，是由民航局負責。

(中時 )