雲林縣北港朝天宮遶境活動昨天（2日）圓滿完成，不過網路上流傳1張2名抬轎伕身上佈滿鞭炮灰燼，臉上、衣物全是深灰色炮灰，儼然成為「炮灰人」；其中1名抬轎伕今出面受訪，他說小時候生重病，是媽祖保佑才康復，因此扛轎10年來甘願做炮灰人，也笑說回家花了1個多小時才洗乾淨。

北港朝天宮今年炮點和燃放的鞭炮量都比往年增加，導致活動延長了1天，從登轎到祖媽神尊安座共計52小時；1名北港鎮民在抬轎班中發現有2名轎夫全身滿是炮灰，臉上、衣服全被佈滿深灰色灰燼，拍下照後意外引發討論；媒體則透過防疫實名制的名冊找到其中1人許韋鑫。

雲林縣北港朝天宮遶境祈福活動2日圓滿完成，網路熱議轎班轎伕變「炮灰人」照片，媒體3日找到其中一人許韋鑫（右），他分享與媽祖結緣的故事，並表示扛轎10多年甘願當「炮灰人」。中央社記者姜宜菁攝110年5月3日

許韋鑫表示，他小時候曾生重病，當時幸好有媽祖保庇，才撿回一條命，從那時起每年都會參加朝天宮媽祖遶境，已經參加轎班20年，在10多年前開始扛轎；不少民眾當場問他臉上都是炮灰，不會被吸入、呼吸困難，他則笑說已經有練過，因為心中感念媽祖，炸炮過程中全憑經驗和毅力，但也坦承昨天回家用沐浴乳搓洗，花了1個多小時才恢復原貌。

對此，北港朝天宮董事蔡咏鍀得知許韋鑫曾有一段被媽祖救命的感人故事，希望將這些辛苦轎伕的臉譜收集成冊，作為北港媽出巡的薪傳象徵。

(中時新聞網)