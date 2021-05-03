雲林縣北港朝天宮遶境活動昨天（2日）圓滿完成，不過網路上流傳1張2名抬轎伕身上佈滿鞭炮灰燼，臉上、衣物全是深灰色炮灰，儼然成為「炮灰人」；其中1名抬轎伕今出面受訪，他說小時候生重病，是媽祖保佑才康復，因此扛轎10年來甘願做炮灰人，也笑說回家花了1個多小時才洗乾淨。
北港朝天宮今年炮點和燃放的鞭炮量都比往年增加，導致活動延長了1天，從登轎到祖媽神尊安座共計52小時；1名北港鎮民在抬轎班中發現有2名轎夫全身滿是炮灰，臉上、衣服全被佈滿深灰色灰燼，拍下照後意外引發討論；媒體則透過防疫實名制的名冊找到其中1人許韋鑫。
許韋鑫表示，他小時候曾生重病，當時幸好有媽祖保庇，才撿回一條命，從那時起每年都會參加朝天宮媽祖遶境，已經參加轎班20年，在10多年前開始扛轎；不少民眾當場問他臉上都是炮灰，不會被吸入、呼吸困難，他則笑說已經有練過，因為心中感念媽祖，炸炮過程中全憑經驗和毅力，但也坦承昨天回家用沐浴乳搓洗，花了1個多小時才恢復原貌。
對此，北港朝天宮董事蔡咏鍀得知許韋鑫曾有一段被媽祖救命的感人故事，希望將這些辛苦轎伕的臉譜收集成冊，作為北港媽出巡的薪傳象徵。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。