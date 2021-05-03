網紅「焦糖」陳嘉行近日宣布加入民進黨，更喊出如果受不了綠營缺點，「那就直接坐在黨主席面前跟她說」。對此，東華大學教授施正鋒表示，他要跟陳嘉行講個笑話，並透露前總統陳水扁時期，時任國策顧問和資政的彭明敏和許文龍想要求見陳水扁時發生的一些故事。

陳嘉行日前在臉書上發文證實自己已經加入民進黨，他還邀請大家加入民主進步黨，並強調，如果真的對民進黨很有「意見」，受不了民進黨的缺點或表現不夠好的地方，那大家就直接坐在黨主席面前跟她說。

對此，施正鋒3日在政論節目《新聞大白話》中表示，他要跟陳嘉行講一個笑話，陳水扁擔任總統時，彭明敏擔任資政，他在總統府有辦公室，但他要見陳水扁是見不到的，後來終於有一天要跟陳水扁講一些事情，結果陳水扁拿了一張衛生紙在擦皮鞋，這讓彭明敏感到很失望，所以後來小英叫他當資政他不要，還說要看他的東西去報紙看就好。

另一個故事則是和許文龍有關，施正鋒指出，有一次許文龍有很重要的事情要跟陳水扁說，也約了很久，有一次約好之後，陳水扁到他家去，結果阿扁一進來就衝進去，許文龍以為阿扁要上廁所，結果阿扁還跑到廚房裡跟幫傭拜託惠賜一票，這讓許文龍覺得，總統當成這樣也是枉然。

施正鋒也說，「你現在看到資政、國策顧問那個樣子，好像八家將2.0，不是嗎？我就跟你們說到這裡」。主持人聽完後則表示，所以焦糖哥哥要好好想一想，你想要見小英總統不是那麼容易。

(中時新聞網)