民進黨近來深陷黑道入黨風暴，民進黨將用AI技術來輔助，查核每一位新入黨的成員是否有涉案或黑道背景。此舉引發國民黨立委賴士葆8日在臉書質疑，「AI聽起來很酷、很潮，要彰顯民進黨跟得上潮流，卻誤以為AI是萬事通，可以讓黑道無所遁形，不知道這樣自以為是的進步價值其實可悲又可笑。」

賴士葆8日寫下，未來把AI審查入黨當作解決黑道的萬靈丹，「請問過去、現在和黑道有連結的部分該如何處理？是要假裝視而不見就地合法化嗎？民進黨根本沒有壯士斷腕的決心，不敢傷筋動骨解決黑道與黨的關係，說要用AI來改革，連半套都談不上」。

另外，身兼黨主席的總統蔡英文7日親自召開各縣市暨勞工黨部主委會議，依《中國時報》8日報導，據轉述，蔡英文在會中對自家人引發的紛擾有感而發說，「民進黨沒大人，我就是大人，我會處理，有事好好說，又不是沒有辦法談」。她並指，「黨內有派系，但莫因競爭而摧毀了這個黨，別忘了大家還有更遠大目標，對外要團結，挺住台灣，我不會讓黨回到2008年，我剛接任主席時的樣子。」

對於蔡英文的說法，賴士葆認為，蔡的盲點應該是當局者迷，以旁觀者的角度來看，現在民進黨染黑的程度比2008年只有過之而無不及者。黑道在如今在民進黨把持坐大的態勢，與派系深度的掛勾早已不可同日而語，蔡英文是誤判情勢。」

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(中時新聞網)