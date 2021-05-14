國民黨今公布政府疫苗購買、施打覆蓋率的相關民調，民進黨發言人顏若芳，根據民進黨內部最新民調顯示，民眾近期的疫苗施打意願一直在提升中，以五月份上旬的民調來看，民眾願意施打疫苗的比例達到49％，已接近五成。

她說，國民黨民調的題目明顯是故意隱「善」揚「惡」，否定台灣所有第一線防疫人員辛苦的努力、唱衰國人團結防疫的成果。

國民黨今天召開記者會針對疫苗取得政策公布施政民調，超過5成(54.1％)民眾對於政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗表達沒有信心。

她說，但其中耐人尋味的是，泛綠願意施打的比例約66％，但泛藍支持者只有35％，明顯低於整體願意施打的意願。顏若芳表示，面對台灣疫情的新挑戰，現在最需要的就是鼓勵大家施打疫苗建立免疫，是不分藍綠黨派都應該齊心協力的。

顏若芳表示，從疫苗研發出來到全世界各國開始施打，民進黨政府就一直鼓勵民眾最好的防疫就是施打疫苗。但是很顯然的，疫苗成為國民黨扯後腿的操作標的。

她說，當台灣還沒進口疫苗時，國民黨每天說政府買不到疫苗；當疫苗進來國內時，國民黨又嫌疫苗沒用、有危險，造成民眾施打意願下降。現在疫情升溫，民眾願意積極打疫苗時，國民黨不僅不鼓勵施打，反而一下唱衰疫苗買不到、不夠打，還一直不斷吹捧中國疫苗，要政府跟中國採買疫苗，國民黨難道不知道國人不願打中國疫苗的比例高達近八成嗎？

顏若芳表示，政府預期在六月會有更多之前購買的國外疫苗陸續到位，而台灣國產疫苗也力拚在七月開始施打。民進黨要再次苦口婆心勸國民黨不要一直唱衰台灣防疫、只顧政黨利益，是不是到時候國產疫苗出現後，又還要再次唱衰呢？

(中時 )