因中國宣布取消多項鋼鐵產品出口退稅，市場認為這有助於全球鋼市整體環境轉好，因此國內各大鋼廠紛紛調漲，下游廠商盛餘同樣受惠，隨著中鋼鋼價續漲，盛餘5月份盤價調漲約6至10%。

盛餘5月盤價，熱浸鍍鋅鋼捲調漲約10%，熱浸鍍鋅烤漆鋼捲調漲約8%，熱浸鍍鋁鋅烤漆鋼調漲約6%。(商品行情網)

(時報資訊)