《商情》看好全球鋼市 盛餘受惠跟漲 14:332021/05/04 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國宣布取消多項鋼鐵產品出口退稅，市場認為這有助於全球鋼市整體環境轉好，因此國內各大鋼廠紛紛調漲，下游廠商盛餘同樣受惠，隨著中鋼鋼價續漲，盛餘5月份盤價調漲約6至10%。 盛餘5月盤價，熱浸鍍鋅鋼捲調漲約10%，熱浸鍍鋅烤漆鋼捲調漲約8%，熱浸鍍鋁鋅烤漆鋼調漲約6%。(商品行情網) 《基金》高收債添喜色 亞洲最靚 比爾蓋茲投A股 搭新能源快車收益豐 (時報資訊) #中鋼 #盛餘 #全球 #調漲 #鋼市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資不賣了 台股大浪中有撐 15:242021/05/04 財經 《半導體》Q1毛利率有壓 立積吞2根跌停、暫不祭庫藏股 17:392021/05/04 財經 《類股》反壓洪流宣洩 造紙股東倒西歪 12:342021/05/04 財經 《商情》原料回跌 國內丙酮終止連2漲 12:172021/05/04 財經 《國際產業》2021全球智慧手機晶片組市占 三星漸式微、聯發科崛起 11:432021/05/04 財經 《電腦設備》艾訊Q1獲利近7季高 Q2本業動能增溫 14:162021/05/04 財經 《國際產業》Q1全球FCEV市場 豐田第一、現代緊咬 15:412021/05/04 財經 《產業》築間餐飲集團徵才逾500人 拚全台門市破百家 14:332021/05/04 財經 《半導體》奇亞幣衝高回落 威剛漲多回檔 10:522021/05/04 財經 《半導體》宏捷科4月營收創64月新高 H2營運勝H1 16:482021/05/04 財經 車市 銷量衝16年同期新高 04:102021/05/04 財經要聞 財經熱門新聞 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股3天暴砍千點 明殺完了？就看這件事 - 要聞 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 北富銀延攬蔡佩玲執掌金安部 打造國家級金安實力 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。