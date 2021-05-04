西班牙17歲網球小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）上一次和偶像納達爾（Rafael Nadal）見面，是在國內一場地區性賽事，這一次再相見，兩人要在場上為勝利互相拚搏。

ATP馬德里網球公開賽男單第一輪，阿卡瑞茲以6比4、6比0擊退法國選手馬納瑞諾（Adrian Mannarino），晉級到第二輪，對手正是他兒時偶像納達爾。

幾年前一場網球賽，阿卡瑞茲和其他小朋友選手一起從納達爾手中接下PlayStations遊戲主機獎品，也在馬德里賽事贏過12歲以下組冠軍，2年前16歲以下組也打進過決賽，這幾年慢慢成長，2018年轉戰職業，被視為已經34歲的納達爾的接班人，兩人在澳洲網球公開賽還一起練球。

能夠和偶像在場上交手，阿卡瑞茲內心相當激動，「能夠在這裡和納達爾過招是美夢成真，從小我就渴望跟他在場上正面對決。」

阿卡瑞茲並說：「我會試著盡量放輕鬆，努力打出我的球風，好好跟前輩學習並保持樂趣。」

(中時 )