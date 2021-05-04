台北市大安義警中隊3日晚間在中山區鉅星匯餐廳舉辦餐會，邀請立委、議員等民代出席，雙北市警察局長等官警也到場，賓客700多人，孰料，近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌抵達餐廳前，2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客，消息傳出引起警方高度關切，全力逮捕追查嫌犯，專案小組幹員兵分多路埋伏，下午3點40分在泰山一家汽車旅館逮捕負責負責在現場拍照與把風的17歲游姓少女。

凌晨警方查出，灑蟑螂嫌犯過去曾是北聯幫份子，去年底投入在北投活動的竹聯幫育仁會旗下，眾人犯案後立即往北投藏匿，；地緣、幫派的種種巧合，最初實在很難不讓人與近來的「北聯趙介佑之亂」聯想在一起，目前警方仍在搜捕其餘四名共犯。

警方凌晨查出，凌晨警方查出嫌犯曾有北聯幫背景，去年底改投同樣在北投活動的竹聯幫育仁會，這起丟蟑螂事件排除針對官警挑釁，而是店家老闆與人有債務糾紛，蟑螂怪客受教唆犯案恐嚇，豈料卻在鉅星匯餐廳，巧遇雙北市警察局長都會出席的餐會，引起軒然大波，驚動警方全力緝捕嫌犯。

據了解，鉅星匯餐廳的前身是江浙菜餐廳錦華樓，過去許多幫派分子都喜歡在此聚餐，被稱為「黑白兩道情資站」，之後疑似經濟壓力，才以1億6000萬元價碼，轉手給蕭敬騰前老闆吳政男，餐廳易主後於去年1月開幕。但吳政男表示，最近與人沒有發生任何糾紛。

(中時新聞網)