中市麻園頭兒童公園驚見無名女屍案，警方調閱監視影像追查出死者是85歲陳姓老婦，她的次子李男在3月22日深夜以輪椅將她推到公園，搬移棄置溜滑梯。李男到案先供稱他推老母到公園散步，後又翻供他因老母身亡不知所措，才推去公園。台中檢方追查陳婦是遭遺棄致死？或死後丟包？傳喚李男多次均未到案，已開立拘票，若拘提未到，將發布通緝。

民眾3月23日清晨在麻園頭兒童公園溜滑梯平台上，驚見躺臥1名已死亡婦人，驚嚇不已向警方報案。檢方在婦人身上找不到身分證件，檢方會同法醫相驗也認定婦人並無明顯外傷，再抽血送法醫研究所化驗有無毒物、藥物反應。

檢警調閱監視影像追查，赫然查出陳婦的54歲次子李男在3月22日深夜將她以輪椅推至公園，再搬移到劉滑梯平台後，逕行離去。陳婦一直躺臥在該處，隔天清晨民眾發現時早已身亡。

據了解，李男在3月30日晚間到案說明，他先指稱，以輪椅推母親到麻園頭兒童公園散步，稍後又翻供指稱，母親在家早就死亡，他慌亂不知所措才用輪椅將母親遺體推到公園，前後說法反覆。

檢察官多次傳喚李男不到，已開立拘票，由警方進行拘提，若期限內拘提不到，將進一步發布通緝，檢方希望李男能主動出面說明，早日釐清案情。

(中時 )