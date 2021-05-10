40歲黃男和妻子蔡女、陳男9日於淡水毆人後，黃男駕車逃逸至淡水中山北路時遭警方圍捕，黃男企圖衝撞警方，遭壓制時又亂喊「警察打人！」路過民眾將影片PO上臉書社團「翻轉大新北交通違規」引發熱議；淡水警方表示，警察絕無打人情事，訊後黃男等3人依槍砲、毒品、傷害、恐嚇等罪嫌移送法辦。

據悉，黃男與41歲蔡姓妻子與45歲陳姓友人，為了陳男兒子撫養問題，想找上陳男的前妻理論，但陳女始終避不見面，因此黃男、黃男的妻子蔡女以及陳男3人9日於淡水大忠街住處埋伏。

陳女9日下午4時許下樓坐上同事的機車準備上班時，3人駕車從後方追撞，接著持甩棍、BB槍下車痛毆陳女及同事2人，警方獲報到場後，當場逮捕陳男與蔡女，黃男則是趁亂駕車逃逸，警方展開攔截圍捕，在中山北路一段發現黃男車輛，將他攔下。

黃男一開始假意配合警方盤查，卻趁員警不注意作勢衝撞員警，警方見狀將他拖下車欲上銬逮捕，黃男見人潮眾多，不斷嘶吼「警察打人！」引起地方騷動，有路過民眾將影片PO上臉書社團「翻轉大新北交通違規」。

警方進一步在黃男逃逸的路線上搜索，發現黃男在逃逸過程中，沿路丟毒、丟槍，當晚8時許，在水碓停車場內尋獲改造手槍、海洛因、針頭等物，訊後將3人依槍砲、毒品、傷害、恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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(中時 )