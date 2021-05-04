台灣幸福企業不少，有些企業福利攤開來就是多到眼花撩亂，包辦整天生活所需。出門上班吃的、喝的和用的通通都有，公司全幫你準備好，專心上班不用煩惱其他事情，簡直是幸福企業最佳代表。

功能性五金產品專家佳飾美國際事業有限公司成立近20年，持續不斷精進，用超前的設計與技術，將冰冷、堅硬的鋼鐵，經過佳飾美潤飾，變化成家庭收納好幫手，打造一個符合人們需求，並且優雅的家，讓回家成為一個舒適、溫暖的避風港。

優秀廠商也需要高超人才加入，佳飾美提供許多幸福福利，員工生日禮金、年節獎金、三節禮金與年終獎金一定有。另外還有誤餐費、停車與手機補助，讓員工能放心衝刺事業，不用擔心其他事情。不只如此，員工邁入人生新里程碑，公司也有祝福，結婚、生育就連未來的子女教育補助都已準備好。

天下數位科技成立於1992年，總部位於台中，在地經營20餘年，致力於電子遊戲機台設計及製造，擁有自有品牌及駐外服務據點，提供國內及海外顧客快速精準的服務，同時也投注大量資源在醫療輔助系統上，並與醫療院所、各大學合作開發醫療輔助系統。在天下數位科技所有的同仁都是一家人，工作不只是工作，更是玩樂和體現自我價值。

公司員工福利非常多，從早上一進到公司吃早餐、來杯熱咖啡開始，中午用餐不用煩惱，鼎王、爭鮮、小吃、麵攤、茶店通通有；每日下午茶時段裡，兼顧營養美味的各式茶點；累了想休息有休息寢室、有按摩躺椅、有各式遊戲機，可以提供給同仁使用。下班後，想要放鬆K歌，同事相約不用去外面，公司裡就有全套KTV設備包廂，櫃子裡的餅乾零食、冰箱裡的酒水飲料更免費提供員工享用，還能邀請家人一起來歡唱。

員工福利華麗又實用，這些企業讓你心動了嗎？快上1111人力銀行投遞履歷，搭上人生勝利組的幸福列車！

(中時新聞網)