前考試院長關中在女兒關雲娣10年前過世，關中在今天女兒忌日，辦一場小型音樂會；他在每年女兒忌日，都會寫一篇「寄天上雲兒」，與「遠行」的女兒「聊天」，今年邁入第10篇；從孫女的成長、自己的身體健康報告到生活趣事；關中稱，這是他對女兒的「年度工作報告」。

今天音樂會中，關中夫婦與孫女Amber合唱蔡琴的「你是我心中雲一朵」，Amber唱「我願意」，關中則獨唱了順子的「回家」，屢屢哽咽，Amber一直陪在旁邊，還跟爺爺說，「我怕您走音，到時可幫您拉回來」；現場有淚水卻也很溫馨

關中在女兒過世10週年，不僅請人為他們的父女情緣出了一本書，更辦一個小型音樂會；關中說，「想用歌聲喚起我們曾經擁有的美好歲月」。

這場音樂會由知名媒體人陳文茜和關中主持，只有邀請家人、關雲娣的老師、同學、好友及關中的幾個好友；關中在「寄天上雲兒」中跟女兒說，邀請這些人，有看著她成長、分享過喜悅（結婚）、分擔過爸爸的哀愁（你的不幸往生）。「這個日子，不能沒有他（她）參加」。

陳文茜是關雲娣在台灣唯一的老闆，她在Amber唱完「我願意」後，在台上跟關中說，「我覺得那一刻，當她（關雲娣）做了那些決定，我覺得她沒有拋棄任何人，我想她想的是那句話『我願意為你、我願意為你、為你放逐天際』.....」；「她要給Amber，一個完整的家」。

陳文茜也送了34種花的素材，共10盆，代表關雲娣34歲時離開人間，遠行10周年；並代替關雲娣把花送給關中夫婦和Amber。

音樂會上，陳文茜當場將網羅Amber到她公司上班；她問Amber，「知道我是誰嗎？」Amber說，「文茜阿姨，媽媽的老闆」。陳文茜問，「那妳長大要去我那上班嗎？」Amber二話不說就答應了。

(中時 )