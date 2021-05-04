【小強之亂】落網少女為1500萬債務潑蟑 得知警察聚餐：完蛋了 19:282021/05/04 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嫌犯潑蟑後快速逃逸（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 游姓少女告訴警方，他們受人委託，對方有1500萬的債務糾紛，要給欠債的餐廳老闆「難看」，她跟曹姓男友去幫忙拍照，幾人上車後會合，才聽說裡面有警察在聚餐，心想「完蛋了！」 其餘4名共犯，分別在台北律師和新竹藏匿，均已聯繫上要至中山分局投案，詳細動機，有待到案後偵訊釐清。 黑衣人向餐廳噴千隻蟑螂 王世堅：角頭在現實社會上映 上千櫻桃紅蟑潑餐廳憂恐大量繁衍 昆蟲系教授：存活機率不高 (中時 ) #委託 #欠債 #潑蟑 #餐廳老闆 #難看 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黑道潑蟑螂 林國慶爆料：店家沒有生意糾紛 16:422021/05/04 政治 雙北警察局長餐會 千隻小強示威 04:102021/05/04 焦點要聞 餐廳遭灑蟑螂 蘇貞昌絕不容忍：極少數警察不要當害群之馬 10:342021/05/04 政治 案1145曾到蘆洲飲料店、餐廳 附近店家憂影響生意 17:562021/05/04 生活 【小強之亂】雙北局長聚餐遭灑千隻蟑螂鬧場 警研判：給餐廳難看 09:102021/05/04 社會 黑衣人灑完千隻蟑螂急逃10秒影片曝光 警界見噁心畫面超火大 10:472021/05/04 社會 陳嘉昌出席餐敘遭砸蟑螂 美女議員還原恐怖現場：我需要收驚 07:592021/05/04 政治 【小強之亂】潑蟑黑幫逃逸路線曝光 1小時繞過雙北7行政區 15:042021/05/04 社會 可活吞1000隻小強 地表最強「滅蟑暴龍」是牠 12:112021/05/04 社會 【小強之亂】義警餐會砸蟑螂恐嚇 柯文哲：儘速抓人給交代 08:502021/05/04 社會 險遭小強攻擊 葉毓蘭一決定躲過：黑幫越來越囂張 10:112021/05/04 政治 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 【小強之亂】4嫌赴中山分局投案打錯算盤 當場遭到警方拘捕 - 社會 【小強之亂】落網少女為1500萬債務潑蟑 得知警察聚餐：完蛋了 - 社會 【小強之亂】潑蟑在逃4嫌喊話願投案 警方未鬆口：查緝中 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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