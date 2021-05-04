游姓少女告訴警方，他們受人委託，對方有1500萬的債務糾紛，要給欠債的餐廳老闆「難看」，她跟曹姓男友去幫忙拍照，幾人上車後會合，才聽說裡面有警察在聚餐，心想「完蛋了！」

其餘4名共犯，分別在台北律師和新竹藏匿，均已聯繫上要至中山分局投案，詳細動機，有待到案後偵訊釐清。

(中時 )