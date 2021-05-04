今年49歲的小屏（化名），是創世台北安養院目前最資深的院民，國中時的一場車禍意外，入住創世已34年，常年由其媽媽照顧，但去年小屏媽媽因病驟然離世，令創世安養院護理人員萬般不捨，收起哀傷接續守護小屏的職責，讓媽媽安心。

在創世服務的個案當中，有20％的照顧者是母親，在她們身上，看見「為母則強」的毅力，再艱苦也咬牙撐著，守護家人；另有25％植物人已為人母，卻在媽媽倒下後，家庭面臨倒懸，為幫助植物人及其家庭，幫助他們度過難關。愛心專線(02)2397-0101分機234。

(中時 )