沃達豐（Vodafone）與高通技術公司今日宣佈將攜手開發技術藍圖，協助設備供應商使用開放式無線接入網路（Open RAN）技術建構未來的5G網路。高通指出，此舉旨在為許多公司降低進入門檻，並推動網路設備供應商的多元化。

值得注意的是，參考設計旨在支援新興和成熟的網路基礎架構供應商大規模開發高效能、虛擬化、具互通性和模組化的5G網路，讓蜂巢式基礎架構更具創新性和競爭力。

Vodafone和其他電信公司將從更多供應商的硬體與軟體進行混合與搭配，以更輕鬆地在需求最顯著的特定地理區域擴展5G網路，客戶也將因此受惠。如今，若在網路中使用兩個或以上的供應商，每個供應商分別被部署在一個叢集中，他們相遇的連結點通常是效能最具挑戰性之處。

高通表示，參考設計將結合Vodafone在建設大容量、大規模網路的工程專業知識與高通技術公司為裝置和基礎架構產品開發高效能和低功耗特殊應用積體電路（ASIC）解決方案的領導地位。此強大組合旨在確保Open RAN隨時可以在5G網路中使用，並且即使在繁忙的都會區，也能夠支援諸如虛擬和擴增實境裝置等頻寬需求大的應用。

(工商 )