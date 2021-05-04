美光科技（Nasdaq: MU）發布「快速向前：美光2021年永續經營報告」，強調公司即使在非常時期，依然致力於推動創新、人才培育、社群共好和卓越製造，展現了高度韌性。

在新冠病毒（COVID-19）疫情期間，美光持續推動永續發展計劃，取得進展與成果，像是展開初步投資，以兌現在2028年前挹注約10億美元達成環境保護的目標。這些目標包括與2018年相比，降低溫室氣體（GHG）排放量75％；2030年達到節水75％和全球廢棄物轉換率95％；美光也計畫於2025年底，實現全美製造業務100％採購再生能源。

與2018年相比，美光在2020年每單位生產的溫室氣體排放量少了36％。此外，美光的材料和廢棄物再利用、回收和再生率於2020年提高了84％，比上一年增加了三個百分點。

美光在多元、平等和包容承諾上也有顯著的進展。公司實現了對弱勢族群的全面全球薪酬平等，包含基本薪資、獎金和配股獎勵。為了支持少數族群的發展，美光調整資金配置，將2.5億美元的現金以及等價物品，轉由少數族群所經營的金融機構進行管理。

此外，美光增加了董事會的女性代表人數，截至2021年2月，美光董事會的女性代表佔比已達50％。2020年，員工資源團體（ERG）的總人數成長了84％。ERG由美光員工志願組成，關注具有共同身份或經歷的人及盟友，ERG是美光內部及員工周邊社群中提倡包容價值的關鍵。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示：「我們視永續發展為美光商業模式的基石，透過挹注10億美元和採用科學方法追蹤成果展現支持。2020年，我們在諸多目標上取得重大進展。面對疫情帶來的不確定性，美光達到三倍的年度節能效果，增進溫室氣體排放量目標，並實現全面公平薪資，成為邁向全體員工包容的關鍵一步。」

(工商 )