蔡英文總統今在臉書提到藻礁公投提出的三接再外推方案表示，「我們做出調整了，並且需要大家的支持」；選擇的這條路，不只集結了大家的努力與聲音，也符合 民主進步黨 的執政價值和目標。把更多力量集結在一起，才能面對充滿變局的2021年。

總統今晚在臉書指出，各位 ＃辣台派，請幫她把這篇文章分享給關心公投的夥伴們。

她說，這兩天，針對三接的 ＃再外推方案，大家透過留言或私訊，給了她很多回饋。她很清楚，積極給她意見的朋友，有很大一部分，是長期不離不棄的支持者。

她說，尤其是在2018年底，那段最艱困的時候，大家一路堅定相挺，一起克服難關，守住了台灣，也守住了堅定改革的路線。沒有這些珍貴的支持，就沒有現在的蔡英文。

她指出，2018年的公投，影響深遠。「但因為各位把焦慮轉化成力量，一起同行，於是我們按部就班，處理了一個個重大的議題。今年公投，我們記取經驗，更要積極面對」。

她說，「面對公投的考驗，社會上有不同的聲音。而負責任的執政黨，並不是鐵板一塊。我們願意面對民意，和社會溝通。我們也會負責任的回應人民期待，適時、適度做出調整，盡力讓方案更好，以尋求社會最大多數的支持」。

她表示，「我們做出調整了，並且需要大家的支持」。台灣要繼續進步、壯大、走向界，就需要團結更多台灣人共同努力。「我們選擇的這條路，不只集結了大家的努力與聲音，也符合 民主進步黨 的執政價值和目標。讓我們把更多力量集結在一起，才能面對充滿變局的2021年」。

她強調，「我們會持續提出具體行動，讓大家知道未來如何面對公投。結果很重要，過程也很重要」，＃台灣爭取國際支持的路線不能倒退，＃台灣捍衛非核家園的路線不能倒退，＃台灣推動能源轉型的路線不能倒退，＃台灣推動民主永續的路線不能倒退。「我們要一起走在隊伍中，為台灣做出正確的決定」。

(中時 )