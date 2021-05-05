我對數位時代圖書館想像的關鍵字是「搜尋」。之所以是「搜尋」，主要是過去仰賴圖書館為基礎的閱讀習性，進入數位時代之後已經被改變：我們對資訊、知識的取得，是以網路搜尋為優先，其次才可能走進圖書館，所以，「搜尋」是我認為當代人接近知識與資訊的基本操作方式。

為能符合現代人的使用慣性，圖書館必得將典藏品重新架構成「關鍵字化」、「資料庫化」，在此系統下，資訊才有機會被搜尋到。現有的表演藝術資料庫多數以作品演出的記錄為主，相應的詮釋資料主要聚焦在演出記錄或相關文獻的來源、格式與基本資訊，極少觸及作品與其他文件、作品與評論之間的轉化關係。

但是，一個以知識與研究為導向的資料庫，必須將作品、文獻、文物、影像、評論等數位化、資料化與標籤化後，配合搜尋技術，為作品的知識累積與後續研究提供更符合當代技術的基礎架構。因此，表藝圖書館逾19萬件館藏及曹永坤先生遺贈的黑膠唱片等視聽藏品，我建議先製作數位復刻版，一方面是圖書館缺乏恆溫恆濕的專業庫房及人員管理，既然實體保存的環境有疑慮，數位化是可行的保存手段，還能把非館藏的私人手稿、文件或影音資料借來數位化建檔，館方毋須增加典藏品的管理責任，又能藉由數位化方式擴增典藏數量。

場館是可同時匯集研究、市場和觀眾的第一線平台，我認為圖書館的定位，應該是為學院或研究者奠基許多小脈絡，這些小脈絡是依照「資料庫」概念建置而成，只要做好這部分，就能方便嫁接給研究端取用。圖書館就像拼圖的結構設計師，只要將拼圖結構的設計好即可，不需要投入研究，重複學術單位的工作，尤其是台灣公立場館以行政為主導，就算研究員也不可能不做行政生產。

不過，我倒是認為表藝圖書館可考慮規劃出版不同層次的內容物，從一般大眾都可閱讀的書籍，到知識量更多一些的入門專業刊物，供大學生至博士生拋出議題討論，更高階的出版則是經典著作和論文研究等，一則可豐富表演藝術的文字能量，再者，也只有國家單位才有條件執行這樣的任務。

本文作者：口述/王柏偉（數位藝術基金會藝術總監）文/吳垠慧

(本文摘自《PAR表演藝術 5月號第339期》)

《PAR表演藝術 5月號第339期》

(中時新聞網)